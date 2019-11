Le débrief du jour: décès de Poulidor | Quatre Match et Smatch sauvés | Fuite de gaz après un accident

Raymond Poulidor est décédé, plusieurs magasins Match et Smatch seront sauvés, importante fuite de gaz à Gilly: voici le condensé de l’actualité de ce mercredi 13 novembre 2019.

1. Coureur cycliste de légende, Raymond Poulidor s’est éteint

Hospitalisé depuis le 8 octobre dernier à Saint-Léonard-de-Noblat en raison d’une «grande fatigue», l’ex-champion cycliste français est décédé cette nuit

LIRE PLUS | Raymond Poulidor est décédé à l’âge de 83 ans

2. Match et Smatch: sauvetage de magasins et d’emplois

Quelques jours après un bureau de conciliation qui s’était conclu sur un constat d’échec et le dépôt d’un préavis de grève, la direction de Match et Smatch est revenue avec de «meilleures intentions» mardi, rapporte mercredi le front commun syndical.

LIRE PLUS | Préavis de grève levé chez Match et Smatch : 4 magasins sauvés et des licenciements secs limités

3. Importante fuite de gaz à Gilly

Dans la nuit de mardi à mercredi, une importante fuite de gaz s’est produite à la chaussée de Montignies, à Gilly. Une septantaine de personnes ont été évacuées.

LIRE PLUS | Fuite de gaz à Gilly à la suite d’un accident : 70 personnes évacuées

4. Une dizaine de personnes anoblies

Une dizaine de personnes ont été anoblies par le roi, en présence de la reine, au Palais royal de Bruxelles. Le titre de baronne est notamment revenu à la présidente des Restos du Cœur, Yvonne L’Hoest.

LIRE PLUS | Le roi décerne des titres de noblesse à plusieurs personnalités, dont la présidente des Restos du Cœur

5. Matinée radio sans duel Ducarme/Bouchez

La Première pensait tenir un débat entre les deux derniers candidats à la présidence du MR. Et puis plouf. Denis Ducarme n’a pas voulu débattre avec Georges-Louis Bouchez.

LIRE PLUS | Denis Ducarme refuse de débattre avec Georges-Louis Bouchez sur la Première : « C’est risible »