Un radar et un feu tricolore: la N50 sera mieux sécurisée

Un radar et un feu de signalisation seront installés à hauteur de la brasserie Dubuisson, qui s’étend désormais des deux côtés de la voirie. Com

En réponse à une interpellation de la députée Vandorpe, le ministre Dermagne a confirmé la mise en place d’aménagements pour sécuriser la chaussée de Mons.

Les problèmes de sécurité routière sur la chaussée de Mons (N50) sont bien connus des autorités leuzoises. Cela fait d’ailleurs plusieurs années qu’elles interpellent, aux côtés des responsables de la brasserie Dubuisson, le SPW afin que des aménagements y soient réalisés.

«Ce tronçon est confronté à un double phénomène: la fréquentation touristique croissante de la brasserie - plus de 4 000 visiteurs par mois et un flux de livraison de 10 à 15 camions par jour - ainsi qu’un nombre important d’accidents, dont certains mortels,» précise Mathilde Vandorpe (cdH).

La députée mouscronnoise a interrogé ce mercredi le ministre des Pouvoirs locaux, Pierre-Yves Dermagne (NDLR: en l’absence du ministre de la Mobilité Philippe Henry) pour savoir où en est le dossier d’aménagement sécurisé pour lequel un accord s’était dégagé. Ce projet devait permettre l’installation d’un feu de signalisation au carrefour entre la chaussée de Mons et la rue de Vezon, à hauteur de Dubuisson.

«On avait annoncé la réalisation de cet aménagement avant l’inauguration (jeudi dernier) du nouveau site de la brasserie, le château de Ghyssegnies situé juste en face, mais il n’en est rien,» souligne Mme Vandorpe.

Dans sa réponse, le ministre Dermagne (PS) indique que des concertations visant à optimiser les aménagements sécuritaires prévus sur la N50 ont encore lieu actuellement.

«Les autorités communales et la direction de la brasserie en ont été informées, dit-il avant de confirmer sa volonté de réduire la vitesse sur cet axe, qui forme une longue ligne droite. «Des modifications en profondeur interviendront au niveau du futur carrefour à feux et des calculs seront réalisés par la direction des transports intelligents. Les équipements comprendront également un accotement sécurisé et la pose d’un radar.»

Le ministre des Pouvoirs locaux ne s’est par contre pas avancé quant à la période de lancement des futurs travaux.