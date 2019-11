MolenGeek et Proximus ensemble pour l’emploi «de jeunes qui n’ont pas un parcours classique»

MolenGeek et Proximus vont collaborer. L’incubateur de start-ups tech et le géant des télécoms veulent doper l’emploi «de jeunes qui n’ont pas nécessairement un parcours scolaire classique».

MolenGeek et Proximus ont annoncé mercredi un partenariat visant à créer de nouvelles opportunités dans le domaine du développement des compétences numériques. L’incubateur de start-ups et l’entreprise de télécommunications s’engagent pour améliorer l’emploi et stimuler l’esprit d’entreprise auprès des «jeunes talents formés à MolenGeek qui n’ont pas nécessairement un parcours scolaire typique», s’est enthousiasmé Ibrahim Ouassari, co-fondateur de MolenGeek, lors d’une conférence de presse en commun avec le président du conseil d’administration de Proximus, Stefaan De Clerck, et le ministre bruxellois de l’Emploi, de la Formation professionnelle et de la Transition numérique, Bernard Clerfayt.

MolenGeek, association à but non lucratif fondée en 2015 et installée à Molenbeek, encourage l’entrepreneuriat en proposant des formations aux outils numériques et en mettant à disposition des espaces de travail ouverts en permanence aux porteurs de projets locaux.

Sous le slogan «ensemble pour activer des talents numériques», cette collaboration avec Proximus se traduira par un partage de matériel, de savoirs et de stages, et permettra la mise en oeuvre de formations sur mesure et la co-création d’événements. Des synergies seront aussi développées entre l’entreprise de télécommunications et l’écosystème de start-ups incubées à MolenGeek.

«Proximus joue ainsi son rôle dans l’éducation au numérique et a l’ambition de réduire la fracture numérique, favoriser l’inclusion numérique et construire une Belgique numérique sûre, durable et florissante», a déclaré Stefaan De Clerck.