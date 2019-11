VIDÉO | Neuville célèbre son titre de vice-champion du monde et le titre constructeur de Hyundai

L’annulation du Rallye d’Australie, en raison des incendies frappant le sud du pays, a figé les positions du championnats du monde WRC.

Thierry Neuville, pour la cinquième fois, est vice-champion du monde. Le pilote germanophone et son co-pilote, Nicolas Gilsoul, ont célébré mardi aussi le premier titre des constructeurs de leur employeur, Hyundai que les deux hommes ont rejoint en 2014.

«Cela a été depuis le début une aventure très particulière pour nous et c’est un plaisir de pouvoir dire que nous sommes à présent une équipe championne du monde des rallyes FIA», a confié Thierry Neuville cité dans le communiqué de son constructeur. «Il y a eu tellement de bons moments tout au long de notre collaboration. Chaque victoire a été importante, mais plus que les résultats, l’important a été que l’équipe a tellement évolué ces six dernières saisons.»

World Champions! 🏆 This title means a lot for the entire @HMSGOfficial team as it’s the sum of a lot of effort from everyone. We have been strong this season & it’s a fantastic achievement! Congratulations and thank you to every team member for the top job! #WRC #HMSGOfficial pic.twitter.com/IESPzm0LuW