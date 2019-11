«Il faisait le lien avec le cyclisme ancré dans les territoires»: les hommages au «géant» Raymond Poulidor

De nombreux amis et admirateurs ont tenu à rendre hommage à Raymond Poulidor, décédé ce mercredi à l’âge de 83 ans.

+ À LIRE | Raymond Poulidor est décédé à l’âge de 83 ans

« Poupou » n’aura donc laissé personne indifférent. Décédé dans la nuit de mardi à mercredi après avoir passé plusieurs semaines à l’hôpital en raison d’une «grande fatigue», l’ancien rival de Jacques Anquetil et Eddy Merckx laisse derrière lui un grand vide. Pour preuve, ils sont nombreux, champions ou simples admirateurs, à lui rendre hommage ce mercredi. À commencer par Eddy Merckx.

Interrogé ce matin par «Le Soir», le «Cannibale» se souvient de Raymond Poulidor comme d’«un grand homme, un grand champion, très aimé par les Français»: «Sa simplicité, la chaleur de son contact avec le public n’étaient pas des qualités fabriquées, c’était Raymond, tout simplement. Il était dans la vie comme en course, loyal, fair-play, chaleureux…»

Dernier Français à être monté sur le podium du Tour (2e en 2016, 3e en 2017), Romain Bardet a également salué la mémoire du champion: «Il faisait le lien avec le cyclisme ancré dans les territoires. Je me souviens de lui sur le Tour mais aussi dans des courses de clochers, à côté des organisateurs. Il représente ce qu’est le vélo, un sport populaire et accessible.»

Tantôt défini comme «un géant du vélo» qui a connu «la gloire sans maillot jaune» par Christian Prudhomme, le directeur du Tour de France, tantôt «premier cycliste de nos cœurs» aux yeux de Jean-Luc Reichmann, Raymond Poulidor a clairement marqué les esprits dans et en dehors du peloton.

The UCI is deeply saddened by the loss of cycling legend Raymond Poulidor. Our thoughts go out to his family and friends.



L’UCI est profondément attristée par la disparition de la légende du cyclisme Raymond Poulidor. Nos pensées vont à sa famille et à ses amis. pic.twitter.com/jC0WMTc7Z0