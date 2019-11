Suspicion de fuite de gaz à la Petite école maternelle de Tihange ce matin: tout va bien

Les jeunes écoliers de la Petite école maternelle de Tihange ont été brièvement évacués ce mercredi matin, suite à la suspicion d’une fuite de gaz. Mais c’était une fausse alerte.

Une odeur suspecte s’est diffusée tôt ce matin, vers 8 h 10, dans le bâtiment de l’école libre maternelle de Tihange. La suspicion d’une fuite de gaz a alors poussé sa directrice faisant fonction, Isabelle Étienne, a appelé les services de secours. Services qui, par souci de précaution, ont brièvement fait évacuer une quarantaine d’élèves dans la cour de l’école communale voisine, ceci le temps que Resa et les pompiers de la zone Hemeco réalisent les vérifications d’usage. Il s’est finalement avéré qu’il s’agissait-là d’une fausse alerte, fort heureusement. «Les activités n’avaient pas encore commencé, tous les élèves n’étaient pas encore à l’école, explique la directrice f.f. On a pu réintégrer nos classes et reprendre le travail assez rapidement. Je ne sais pas du tout d’où pouvait venir cette odeur.»

Resa informe que «dans ces cas-là, dès le premier doute, on fait évacuer par souci de prudence, mais si rien ne prouve qu’il y a bien une fuite de gaz». L’organisme a également réalisé un relevé pour vérifier la présence de monoxyde de carbone. L’école est désormais en sécurité et l’école a pu reprendre ses activités.