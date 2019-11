Comment la Tour Brunfaut se refait une beauté à Molenbeek: 5 étages de plus pour «redevenir un signal» en bord de canal

PHOTOS | La Tour Brunfaut, immeuble fané des années 60, va être rénovée à Molenbeek. Le chantier, qui traîne depuis 2014, est enfin lancé. 97 logements seront installés dans ce qui deviendra un «signal» en bord de canal. Le tout sera passif.

Les autorités régionales bruxelloises et communales de Molenbeek ont donné mardi le coup d’envoi d’une vaste opération de réhabilitation de la Tour Brunfaut, immeuble emblématique de 17 étages et 97 logements sociaux situé à quelques mètres des berges du Canal.

L’imposant complexe de 98 appartements à venir sera adapté aux standards et aux normes du XXIe siècle, selon une vision développée par le bureau d’architectes A229.

Transformé en immeuble passif, l’ensemble sera plus large de trois mètres et rehaussé de 5 étages. Cela lui rendra une visibilité quelque peu perdue dans une zone qui a connu une forte transformation immobilière depuis 1965, année de sa construction.

La tour Brunfaut date de 1965. Située derrière l’ancien complexe brassicole de Belle-Vue qui habrite aujourd’hui les hôtels Meininger et Belvue et le musée MIMA, ses 17 étages sont désormais quelque peu «noyés» par le développement urbanistique aux abords du canal. EdA - Julien RENSONNET

Planchers de bois

Le chantier a été annoncé en 2014, mais son démarrage a rencontré de nombreux avatars urbanistiques et organisationnels, dans la foulée notamment des difficultés du Logement molenbeekois, société publique de logement sociaux.

Matériau dominant d’un ensemble reconstruit sur le standard passif - permettant une réduction de 90% de la consommation d’énergie-, le métal sera remplacé sur chaque niveau par des planchers en bois résistant au feu, d’une épaisseur de 16 cm, et visibles en sous-plafond.

Un espace polyvalent à hauteur du 18e étage. A229 L’accroissement de la superficie totale de 6.500 m2 à 9.000 m2 permettra de proposer des logements plus spacieux et confortables, mais aussi plus accessibles aux familles nombreuses. Plus de la moitié des appartements leur seront désormais destinés: 24 trois chambres; 6 quatre chambres; et 9 cinq chambres. Jusqu’à présent on ne dénombrait que 16 appartements de maximum trois chambres.

Il y aura des espaces communs plus conviviaux. Les lieux de circulation seront pourvus d’ouvertures vers l’extérieur.

Terrasse en toiture

Une terrasse en toiture. A229 De nouveaux espaces permettront l’organisation de réunions, d’événements, voire une école de devoirs. Il y aura une salle polyvalente à hauteur du niveau supérieur actuel de l’immeuble. Une terrasse en toiture est également prévue.

Selon la SLRB, le projet mobilisera quelque 22 millions d’euros.

Mardi, le démarrage du chantier a été inauguré par les responsables de la Société du Logement de la Région-capitale, et du Logement Molenbeekois en présence de la secrétaire d’État régionale du Logement Nawal Ben Hamou (PS) et de la bourgmestre de Molenbeek Catherine Moureaux (PS).

Celle-ci a mis à profit son intervention de circonstance pour lancer un cri d’alarme: le nombre de personnes en attente d’un logement social est désormais de 46.000 en Région bruxelloise, dont 10.000 rien qu’à Molenbeek. En cause, selon elle, la dualisation de la société dans la capitale et la spéculation immobilière dans la zone du canal.