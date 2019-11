David Villa annonce sa retraite à 37 ans

L’attaquant David Villa, buteur le plus prolifique de la sélection espagnole, a annoncé mercredi qu’il mettait un terme à sa carrière, qui l’a vu gagner la Coupe du monde, l’Euro et la Ligue des champions.

À 37 ans, David Villa vient de vivre une dernière expérience en tant que joueur au Japon, avec le Vissel Kobe, après avoir porté les couleurs du FC Barcelone, de l’Atlético Madrid et de Valence, et va maintenant investir dans une nouvelle franchise, le Queensboro FC, à New York.

«J’ai décidé de mettre fin à ma carrière professionnelle et de prendre ma retraite», a déclaré non sans émotions Villa aux journalistes réunis à Kobe.

After 19 years as a professional, I have decided to retire from playing football at the end of this season. Thank you to all the teams, coaches and teammates that have allowed me to enjoy this dreamed career. Thank you to my family, that has always been there to support me. pic.twitter.com/E82vb3tNwT