VIDÉOS | Thiem remporte un duel titanesque contre Djokovic et se hisse en demies du Masters

Dominic Thiem (ATP 5) a battu Novak Djokovic (ATP 2) dans la quatrième rencontre du Groupe Björn Borg, mardi soir à l’O2 Arena de Londres.

L’Autrichien, désormais qualifié pour les demi-finales, a remporté une partie haletante sur le score de 6-7 (5), 6-3, 7-6 (5) après 2h50 de jeu.

WHAT. A. BATTLE. @ThiemDomi seals victory over Djokovic in a #NittoATPFinals classic in London! pic.twitter.com/uTdpKXCTD0

Le premier set, d’un incroyable niveau entre deux joueurs ayant remporté leur premier match de poule, est tombé dans l’escarcelle du Serbe. Le vainqueur de 16 tournois du Grand Chelem, et de cinq Masters, a rendu une copie presque parfaite avec deux petites fautes directes sur l’ensemble des 66 minutes de jeu du premier set.

Tennis from another planet... 🤯



One of the best matches the #NittoATPFinals has ever seen... 👏 pic.twitter.com/hjy4E1HHfu