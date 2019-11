Venise touchée par une "acqua alta" historique

(Belga) Venise connaissait dans la nuit de mardi à mercredi une "acqua alta" (marée haute) historique, avec un pic qui pourrait atteindre voire dépasser 1,90 m, selon le Centre des marées de la ville italienne.

"Nous sommes en train d'affronter une marée plus qu'exceptionnelle. Tout le monde est mobilisé pour gérer l'urgence", a tweeté le maire de Venise, Luigi Brugnaro. "Demain, nous demanderons l'état de catastrophe naturelle parce que les coûts (des dégâts) seront probablement importants et nous nous attendons toujours à ce que le niveau de l'eau remonte", a ajouté M. Brugnaro. "Nous avons besoin que tout le monde nous aide à faire face à ce qui est clairement les effets du changement climatique", a ajouté le maire présent sur une barque sur la célèbre place Saint-Marc en fin de soirée. Vers 23H30, le Centre des marées indiquait une hauteur de marée à 1,87 m, soit la plus importante "acqua alta" depuis le record enregistré le 4 novembre 1966. Le niveau de marées est enregistré à Venise depuis 1923. Un niveau de marée de 1,87 m qui ne signifie pas pour autant que la Cité des Doges se trouve immergée sous près de deux mètres d'eau. Il faut en effet retrancher de cette hauteur le niveau moyen de la ville qui se trouve entre un mètre et 1,30 m. (Belga)