Six Jours de Gand - La course arrêtée après une nouvelle chute, Thijssen emmené à l'hôpital

(Belga) La première soirée de la 79e édition des Six Jours de Gand de cyclisme sur piste a été arrêtée mardi soir à la suite de la lourde chute du Belge Gerben Thijssen dans le super sprint. Resté inconscient un moment après une chute qui a aussi impliqué le Danois Oliver Wulff Frederiksen, il a reçu des premiers soins avant d'être emmené à l'hôpital pour des examens complémentaires.

La soirée avait également mal débuté pour Mark Cavendish, qui a dû temporairement se retirer après être tombé au sol. Après les chutes de Cavendish, Thijssen et Oliver Wulff Frederiksen, c'est le peloton lui-même qui a réclamé l'arrêt de la course. En principe, le programme de mercredi devrait rester identique. A noter que les Belges Otto Vergaerde et Jules Hesters sont leaders avec 46 points, un de plus que Kenny De Ketele et Robbe Ghys. Un troisième duo belge, composé de Jasper De Buyst et Tosh Van der Sande, suit avec 37 unités. (Belga)