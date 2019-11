Masters ATP - Dominic Thiem remporte un duel titanesque contre Novak Djokovic et se hisse en demies

(Belga) Dominic Thiem (ATP 5) a battu Novak Djokovic (ATP 2) dans la quatrième rencontre du Groupe Björn Borg, mardi soir à l'O2 Arena de Londres. L'Autrichien, désormais qualifié pour les demi-finales, a remporté une partie haletante sur le score de 6-7 (5), 6-3, 7-6 (5) après 2h50 de jeu.

Le premier set, d'un incroyable niveau entre deux joueurs ayant remporté leur premier match de poule, est tombé dans l'escarcelle du Serbe. Le vainqueur de 16 tournois du Grand Chelem, et de cinq Masters, a rendu une copie presque parfaite avec deux petites fautes directes sur l'ensemble des 66 minutes de jeu du premier set. Plus entreprenant mais également coupable de plus de fautes dans le premier set, l'Autrichien a pris la mise en jeu de 'Nole' d'entrée dans le deuxième set. Jamais inquiété sur son service grâce à 15 coups gagnants pour 7 fautes directes, Thiem a emmené ce duel de haute volée au set décisif. Ce troisième set, qui a vu les joueurs se rendre coup pour coup, s'est lui aussi terminé au tie break. Pourtant mené 1-4, Thiem a inversé la tendance afin de battre Djokovic pour la première fois sur dur. L'Autrichien de 26 ans avait remporté trois duels contre 'Nole', chaque fois sur terre battue. Roger Federer, six fois lauréat de ce traditionnel rendez-vous de fin de saison rassemblant les huit meilleurs joueurs de la saison, a battu l'Italien Matteo Berrettini, 8e mondial en début de journée sur le score de 7-6 (7/2), 6-3. Le Suisse de 38 ans jouera sa qualification contre Novak Djokovic jeudi dans un autre match qui sent la poudre. Mercredi, Rafael Nadal (ATP 1) sera opposé à Daniil Medvedev (ATP 4) et Alexander Zverev (ATP 7) fera face au Grec Stefanos Tsitispas (ATP 6) dans le groupe André Agassi. L'Espagnol, en lutte pour la place de N.1 mondial en fin de saison avec Novak Djokovic, a perdu son premier match contre Zverev, tenant du titre. (Belga)