Rallye du Condroz: l’incivisme des spectateurs

Le Motor club de Huy, organisateur du Rallye du Condroz, fustige l’incivisme des spectateurs. Une fois de plus…

Lors du dernier Rallye du Condroz, les pilotes n’ont pas manqué de commenter le comportement dangereux de certains spectateurs. Certains affirmant que cette 46e édition a échappé de peu à une catastrophe, tant leur attitude est dangereuse.

Il y a dix jours, le Motor club était resté discret sur le comportement de ces spectateurs inconscients. Aujourd’hui, par contre, il épingle «le comportement incivique de quelques énergumènes».

Le Motor club fustige ainsi ceux qui ont profité du rallye «pour saccager des propriétés privées, abîmer des plantations, voire commettre de manière préméditée des actes illégaux». Des comportements qui «nuisent grandement à la réputation de l’épreuve et à l’attitude positive de l’énorme majorité des riverains». Les organisateurs du Rallye du Condroz n’hésitent pas à les qualifier de «hooligans» qui «se croient tout permis en labourant les champs avec leurs quads ou leurs 4X4, en sectionnant à la pince coupante les clôtures barbelées, en saccageant des jardins privés, voire des maisons en construction».

Des comportements qui seront sanctionnés

Les organisateurs constatent mais ne font pas que cela. Car là, ils mettent en garde ces spectateurs perturbateurs que «tout sera mis en œuvre pour poursuivre et sanctionner durement tout comportement nuisible et tout non-respect des signalisations mises en place durant l’épreuve ». Car de tels comportements rejaillissent sur l’image et la survie du rallye, mais aussi sur les finances des organisateurs. Car le coût des réparations est à leur charge et «grève lourdement un budget déjà difficilement à l’équilibre».

Mais pas au point de mettre en péril l’avenir du Rallye du Condroz. D’ailleurs les organisateurs donnent rendez-vous pour la 47e édition qui aura lieu du 6 au 8 novembre de l’an prochain. Mais «sans la présence de ces quelques inciviques qui n’ont rien à faire le long du parcours»…