Dix pour cent: du beau monde au casting de la saison 4

La 4e saison de «Dix pour cent» devrait revenir sur les écrans dans le courant de l’année prochaine mais quelques noms de guests ont déjà fuité et ça s’annonce bien!

Cela devrait être la dernière saison pour les agents d’ASK. Et, pour l’occasion, ils ont décidé de convier des guests prestigieux et surprenants.

Autour de Camille Cottin (Andréa), Thibault de Montalembert (Mathias), Grégory Montel (Gabriel) et Liliane Rovere (Arlette), on devrait retrouver Dany Boon, José Garcia, Sandrine Kimberlain, Valérie Donzelli, Mimie Mathy, Muriel Robin, Anne Marivin, Stéphane Freiss et Natalie Baye (déjà là dans la première saison).

Charlotte Gainsbourg en sera également et donnera la réplique à Franck Dubosc dans le premier épisode.

Il se murmure même que l’actrice américaine Sigourney Weaver ferait une apparition ainsi que Gérard Depardieu.

Actuellement en tournage, la série devrait revenir en télé dans le courant de l’année 2020.