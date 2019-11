Un camionneur renverse une cycliste à Saint-Gilles: «Des solutions existent contre les angles morts»

Le collectif saint-gillois 1060/0 s’indigne de l’accident avec un camionneur qui a failli coûter la vie à une cycliste rue Théodore Verhaegen. Ses membres exigent l’implantation à Bruxelles du DVS, un système contre l’angle mort que Londres rend obligatoire sur les poids lourds.

Le collectif 1060/0 se dit «indigné» suite à l’accident entre un camionneur et une cycliste qui s’est produit ce 5 novembre. Le groupe militant est né à Saint-Gilles dans la foulée de son aîné schaerbeekois 1030/0 et milite pour davantage de sécurité routière. Pour rappel, le choc entre poids lourd et deux roues a eu lieu au carrefour entre la rue Théodore Verhaegen et la chaussée de Forest, au bas de la place Bethléem. Il a conduit la seconde à l’hôpital où elle a été reçue dans un état grave.

L’enquête de la police a clairement pointé l’angle mort comme la cause de l’accident. 1060/0 souligne pour sa part «des failles structurelles» qui ont permis à un tel accident d’arriver.

«Les poids lourds ne peuvent plus être tolérés»

Première faille selon 1060/0: la présence de poids lourds dans des zones résidentielles. «Les poids lourds ne peuvent plus être tolérés dans des quartiers densément peuplés comme le bas de Saint Gilles. Un camion de cette taille-là n’avait rien à faire sur une rue étroite et animée longeant une école maternelle et une place publique». Le collectif rappelle que la Ville de Bruxelles «a déjà interdit les camions de plus de 7,5 tonnes au centre-ville. Il s’agit désormais d’élargir cette interdiction aux zones “quartiers” (définies par le plan Good Move) et en particulier aux abords des écoles et des crèches», plaide 1060/0.

La seconde faille revient au fameux angle mort. À ce sujet, le collectif saint-gillois réitère un appel déjà entendu pour le «DVS» (lire ci-dessous): «Des solutions existent pour gérer le problème des angles morts. Londres a récemment adopté une législation obligeant les poids lourds à adopter des dispositifs de sécurités pour en finir avec l’angle mort».

«Le trafic lourd est absurde»

Dans ce cas précis enfin, 1060/0 pointe comme troisième faille le carrefour en question, «particulièrement dangereux en tout temps et notamment pour les parents accompagnés de leurs enfants». Deux écoles, une crèche et une école de cirque sont situées à deux pas. Et la place Bethléem en elle-même est très fréquentée par les familles. «Le trafic lourd en heure de pointe le long de la chaussée de Foret est absurde: il y a constamment du passage d’enfants entre l’école et la place. Ce carrefour constitue un accident en attente de se produire».

Le collectif 1060/0 plaide donc pour «rendre cette intersection piétonne et ne laisser passer que les transports en commun». Une action se tiendra sur place ce vendredi 15 novembre à 15h30.