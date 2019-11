Son coach voulait qu’elle prenne des pilules contraceptives «pour perdre du poids»

Ancienne grande espoir du 3 000 mètres, l’Américaine Mary Cain sort du silence et dénonce les méthodes peu orthodoxes de son ancien coach suspendu pour dopage.

L’Américaine Mary Cain a 17 ans lorsqu’elle entre au sein de l’Oregon Project du sulfureux Alberto Salazar, sponsorisé par l’équipementier Nike. «J’étais la fille la plus rapide d’Amérique», se souvient-elle aujourd’hui.

La semaine dernière, elle est devenue la première athlète à dénoncer publiquement les méthodes d’entraînement de ce coach suspendu 4 ans pour dopage, dans une vidéo publiée par le New York Times.

L’athlète, aujourd’hui âgée de 23 ans, s’estime détruite tant physiquement que moralement: «Il voulait me donner des pilules contraceptives et diurétiques pour perdre du poids. Après des mois de privations, je n’avais plus mes règles et je me suis brisé cinq os.»

Alors que l’agence mondiale antidopage (AMA) s’apprête à entendre les athlètes de Salazar, celui-ci a nié en bloc ces allégations.