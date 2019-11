La Formule 1 vise zéro émission de CO² en 2030

Le plus gros des émissions est dû au transport du matériel

Or, parmi les 256.551 tonnes de CO² émises par la F1 en 2019 (selon des chiffres publiés mardi), seuls 0,7% sont liés aux moteurs et 7,3% aux autres activités organisées sur les circuits (courses supports, consommation d’énergie, diffusion télévisée, activités à destination des sponsors et des VIP…).

Le plus gros des émissions est dû au transport du matériel (45%), aux déplacements des personnels (27,7%) et au fonctionnement des bureaux et usines (19,3%).

Sont donc également prévues «des mesures visant à assurer l’adoption d’une logistique et de moyens de transport ultra-efficients, ainsi que des bureaux, des installations et des usines fonctionnant à 100% à l’énergie renouvelable», précise la F1.

Des programmes de compensation carbone et de capture du CO² dans l’air sont aussi prévus.

Pour ce qui est de l’accueil des spectateurs, l’élimination des plastiques non-réutilisables et le recyclage, compostage ou la réutilisation de tous les déchets est prévu à l’horizon 2025, ainsi que le développement de modes de déplacement moins polluants..