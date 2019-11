Un quintuplé, un plantureux succès, un timing parfait... Les résultats marquants du week-end

Ce mardi, on part à la recherche des scores remarqués et remarquables du week-end parmi les résultats de nos messieurs sur les pelouses provinciales.

Des buts à des moments parfaitement choisis à Leignon, des buts par cinq à Sauvenière B, des buts onze fois répétés à Boninne ou encore des buts qui ne passent pas à Tamines... Il y en aura pour tous les goûts!

Une histoire de timing à Leignon

Le match de Leignon (P4A) était visiblement réglé comme du papier à musique. Lors de leur déplacement chez les Ardennais de Dion B, les Leignonais se sont imposés grâce à deux buts marqués à des moments particulièrement décisifs puisque les Mauves ont en effet ouvert la marque dans la première minute de jeu, des pieds de Vincent Clément. Alors que les deux équipes en sont restées sur le score de 0-1 jusqu'à la fin des 45 premières minutes, Leignon a doublé son avance d'un envoi lointain de son capitaine Stéphane Magis à la 46e. On peut donc dire que Leignon a soigné ses entrées sur la pelouse de Dion, lors de l'entame et lors de la reprise. On ne sait si ce timing était voulu ou préparé mais force est de constater que ce furent là les deux seuls buts de la rencontre.

Corentin Renier, Boninne, Tamines, Ohey B et Natoye décrochent les palmes

C. Renier sur les doigts de la main

Si l'on pouvait croiser de nombreux buteurs en verve ce week-end dans les buvettes de foot (lire ci-dessous), il n'y en a qu'un qui avait tout juste assez de ses cinq doigts pour compter les buts qu'il a marqués. Dimanche, le Wawa Corentin Renier a largement contribué au succès fleuve de Sauvenière B (P4C) face à la lanterne rouge Temploux B. L'attaquant gembloutois est en effet l'auteur de 5 des 7 buts de son équipe. Si l'on ajoute celui d'Édouard, les Renier sont responsables de 85% des goals de Sauvenière, le septième et dernier but ayant été inscrit par L. Bartet à la 88e.

Les Boninnois en plantent encore 11

Dans la même série, Boninne a réalisé le carton du week-end en infligeant à Onoz sa plus lourde défaite depuis le début de la saison. Les Jaune et Noirs n'ont eu aucun mal à prendre le large dans ce match pour s'imposer finalement 11 buts à rien. Les Autoroutiers d'Onoz avaient déjà connu une cuisante défaite à la maison face à Éghezée B (0-10) mais n'en avaient encore jamais encaissé plus de dix dans un même match. De son côté, Boninne avait déjà réussi à inscrire 11 buts (son record jusqu'à présent cette saison) mais en en encaissant 2 de la part de Sauvenière B le 15 septembre. En guise de "comparaison", les succès les plus "aisés" dans les scores sont ceux de Profondeville contre Pesche en P1 (5-1), de Petigny-Frasnes contre Dion et de Meux B contre Naninne (4-0) en P2 et de Taviers au FCO Namur B (1-8) en P3B.

13 buts en 90 minutes sur un même terrain

À l'inverse, d'autres rencontres ont été bien plus disputées. Ainsi Ohey B et Natoye (P4D) sont-ils les équipes ayant proposé le match avec le plus de buts à la clé, celui-ci s'étant soldé par la victoire des visiteurs natoyens sur le score de 6-7, pour un total de 13 buts marqués au total. Parmi les équipes qui ont connu le plus de difficultés à se départager, on retrouve 6 formations issues de la P4 étant donné que Émines B - Mazy s'est terminé sur le score de 3-3, tout comme l'ont été Clermont - Somzée B ainsi que Tarcienne B - Hastière en P4E.

Ces gardiens à la main ferme...

Défensivement, les clubs qui ont le moins tremblé en ce début de saison se retrouvent du côté de Tamines et ses 8 buts encaissés (P1), de Tarcienne (P3C) et Haversin B (P4A) et leurs 10 buts encaissés, et de Gedinne (P2A), Sauvenière (P3B), Couvin B (P3C), Somzée (P3C) et Ham (P4C) et leurs 11 buts encaissés. Assez logiquement, ce sont en grande partie ces mêmes clubs qui totalisent le plus de clean sheets depuis le mois d'août... À leur tête, on retrouve Tamines, Sauvenière, Couvin B et Haversin B. Ces 4 équipes en sont actuellement à 6 matches sans encaisser le moindre but. Avec une clean sheet de moins, Biesme (P1), Malonne (P2A), Meux B (P2B), Somzée et Ham se partagent la deuxième place de ce classement des gardiens. Avec 4 clean sheets au compteur, on retrouve sur la 3e marche du podium : Chevetogne et Grand-Leez (P1), Flavion et Vencimont (P2A), Dinant et Houyet (P3A), Émines et Leuze (P3B), Moustier et Tarcienne (P3C), l'Ardennaise, Onhaye B et Sinsin (P4A), Anseremme, l'Étoile taminoise, Malonne B et St-Gérard (P4B) et Bossière B (P4C).

Qui a marqué plus d'une fois ce week-end ?

Quatre...

Bien qu'il soit battu par Corentin Renier et ses 5 tirs victorieux, le quadruplé d'Audric Delooz du côté de Grand-Leez a été retentissant tant parce qu'il a couvert la totalité des buts de son équipe que parce qu'il est le premier à survenir en P1 cette saison. Mais le médian des Verts n'est pas le seul joueur de la province à avoir trouver le chemin des filets à 4 reprises dans le même match... Antoine Compère (Éprave, 3A) et Michael Rullaert (Gimnée-Mazée, 3C) l'ont fait en P3. On précisera que seul l'attaquant gimnéen a réussi, dans son quadruplé, à aligner 3 roses durant une même mi-temps, histoire de décrocher également au passage le hat-trick parfait. En P4 aussi, on marque par 4. C'est ce qu'ont fait Dany Herbiet (Bioul B, P4B) et Ludovic Grenson (Boninne, P4C), tous deux auteurs d'un but en première période et de 3 autres dans la seconde. Karim Becheker (Treignes, P4E) en était également à 4 réalisations lorsqu'il a été exclu juste avant que l'arbitre occasionnel de la rencontre entre Treignes et Thy B ne mette fin prématurément au match.

Trois...

Avec un goal de mois à leur compteur, les triples buteurs ont eux aussi fleuri sur les pelouses pourtant parfois très fraîches du Namurois. S'il n'y en a eu qu'un seul en 2e provinciale en la personne de Jason Dujardin pour Vencimont (P2A), on en a compté 5 dans la division inférieure. Loïc Weber (Bièvre, P3A), Salim Aoulad (Sauvenière, P3B), Noé Janssens (Rhisnes B, P3B), Romain Paris et Michaël Sterpin (Taviers, P3B) sont les 5 lascars à prétendre au titre de triples buteurs ce week-end en P3, avec cette fois 2 véritables coups du chapeau, ceux d'Aoulad et de Paris. Autre échelon provincial, autres triplés, avec ceux inscrits par Thibaut Pirlot (Sinsin, P4A), David Yacouba (Émines B, P4C) et Anas Ajrhourh (Namêche, P4D).

Deux...

Enfin, voici les doublés relevés lors de la 12e journée en provinciales: Mwemwe (Tamines, P1), Notte (Profondeville, P1), Chardon (Évelette-Jallet, P2A), Murtezi (Havelange, P2A), Rezette (Gedinne, P2A), B. Adam (Ligny, P2B), Farikou (Meux B, P2B), Furnémont (FCO Namur, P2B), Wauters (JS Tamines B, P2B), Brilot (Rochefort B, P3A), Defays (Condrusien B, P3A), Geuens (Dinant, P3A), Munaut (Rhisnes B, P3B), Russo (Ligny B, P3C), Brosteaux (Onhaye B, P4A), Chalet (Gedinne B, P4A), Collard (Rienne, P4A), Dedocq (Dinant B, P4A), Massinon (Rienne, P4A), Rousseau (Sinsin, P4A), Sagnan (Dinant B, P4A), Neuville (Lesve-Arbre, P4B), Delbene (Ham, P4C), Delforge (Leuze-Longchamps B), Dethier (Émines B, P4C), El Khouri (Boninne, P4C), Gaye (Boninne, P4C), Grégoire (Boninne, P4C), Heyters (Bossière B, P4C), Frédéric (Natoye, P4D), Krier (Natoye, P4D), Lebrun (Naninne B, P4D), G. Miler (Sorée, P4D), Nimoni (Andoy B, P4D), Bogemans (Somzée B, P4E), Boudjema (Morialmé B, P4E), Cenci (Tarcienne B, P4E), Delabaere (Frontières, P4E - match arrêté prématurément), Guindo (Florennes, P4E), Keita (Hastière, P4E), Lempereur (Philippeville B, P4E), Romain Mayne (Thy-le-Château B, P4E - match arrêté prématurément) et Milioni (Morialmé B, P4E).