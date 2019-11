La police allemande arrête trois hommes suspectés de planifier un attentat

Des enquêteurs allemands ont effectué mardi des perquisitions dans trois appartements de la ville d’Offenbach (ouest) et ont procédé à l’arrestation de trois hommes suspectés de planifier un attentat.

Les suspects sont un Allemand d’origine macédonienne de 24 ans et deux Turcs âgés respectivement de 21 et 22 ans, ont indiqué la police et le parquet de cette ville du land de Hesse, située non loin de Francfort.

Ces hommes s’étaient déjà décrits dans le passé comme des partisans du groupe terroriste État Islamique (EI), ont ajouté les autorités.

Les enquêteurs croient que les suspects étaient en train de planifier un attentat à motivation religieuse dans la région de Francfort, en faisant usage d’explosifs et d’armes à feu. L’objectif était de tuer un maximum de personnes.

«De nombreux éléments de preuves» ont été retrouvés durant les perquisitions, ont ajouté les autorités.

Le principal suspect, l’homme âgé de 24 ans, se serait procuré des composants servant à la fabrication d’explosifs et aurait effectué des recherches sur internet à propos des armes à feu.