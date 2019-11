Alexander Albon restera l’équipier de Max Verstappen chez Red Bull en 2020

Alexander Albon, 23 ans, sera encore la saison prochaine le 2e pilote du Team Red Bull de Formule 1, a confirmé celui-ci mardi. Le Britannico-thaïlandais restera l’équipier du Néerlandais Max Verstappen.

Albon, 23 ans, a débuté cette année sa première saison en F1 avec Torro Rosso, l’écurie liée à Red Bull.

Alex's reaction to the news! 👊 #givesyouwings pic.twitter.com/ypL4eyY53E — Aston Martin Red Bull Racing (@redbullracing) November 12, 2019

À partir du Grand Prix de Belgique, 13e des 21 épreuves du Championnat du monde, il a pris la place du décevant Français Pierre Gasly. Il avait neuf Grand Prix pour faire ses preuves.

Entré dans les points à cinq reprises avec Toro Rosso, Albon a immédiatement terminé cinquième à Spa-Francorchamps avec la Red Bull. Dans les six courses suivantes, il s’est également classé parmi les six premiers à chaque fois, avec une quatrième place au Japon comme meilleure performance. Voilà qui a suffi à convaincre ses employeurs. «Alex a performé extrêmement bien depuis ses débuts avec l’équipe et ses résultats parlent d’eux-mêmes» a fait savoir Aston Maqrtin Red Bull Racing.

Alors qu’il reste deux Grand Prix à disputer (Brésil le 17 novembre et Abou Dhabi le 1er décembre), Albon occupe la sixième place du classement du championnatd u monde des pilotes avec 84 points. Verstappen est quatrième avec 235 points, 14 de moins que le troisième le Français Charles Leclerc (Ferrari).