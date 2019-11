Rallye d’Australie annulé: Thierry Neuville vice-champion du monde pour la 5e fois

Le Rallye d’Australie, dernière épreuve du championnat du monde WRC de la saison prévue ce week-end, a été annulé en raison des risques liés aux incendies frappant la Nouvelle-Galles du Sud.

Pour Thierry Neuville, «c’est la seule option possible». Le pilote germanophone (Hyundai i20) termine vice-champion du monde pour la cinquième fois de sa carrière.

L’Estonien Ott Tänak (Toyota Yaris) était assuré du titre mondial depuis le Rallye de Catalogne il y a trois semaines, devenant le premier champion du monde non-français depuis 2003. Le classement s’est ainsi figé avec une deuxième place pour Thierry Neuville avec 227 points (pour 263 à Tänak qui passe chez Hyundaï l’an prochain). Il devance de dix unités le Français Sébastien Ogier (Citroën C3), cette fois 3e, et champion des six dernières éditions après les neuf titres d’affilée de Sébastien Loeb.

Thierry Neuville monte ainsi pour la 5e fois sur la deuxième marche du podium, la 4e fois de suite, après 2013 (sur une Ford Fiesta), 2016, 2017 et 2018 (avec Hyundaï). Pour le pilote belge, l’annulation du Rallye d’Australie est «la seule option possible parce que la sécurité de chacun reste le plus important», a posté Neuville sur les réseaux sociaux mardi. «Nos pensées vont à la communauté locale, qui ont perdu des proches pour les uns, leur maison pour d’autres et vont aux pompiers qui travaillent dur pour assurer la sécurité de tous.»

The 2019 @RallyAustralia is cancelled. This is the right decision because the most important is the safety of everyone. Our thoughts are going to the local communities who have lost their loved ones or their homes and to the fire brigades fighting hard to keep everybody safe. https://t.co/HDMxNLOWv1