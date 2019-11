Promenade automnale au cœur des Fêtes de la Saint-Martin, plus grande balade culturelle du pays

Les Fêtes de la Saint-Martin battent leur plein à Tourinnes-la-Grosse depuis le 3 novembre. Durant tous les week-ends du mois, quelque 200 artistes exposent sur 88 sites. Découvrez notre reportage photos.

Ce week-end encore, les petites rues du village de Tourinnes-la-Grosse et des environs étaient peuplées d’amateurs d’art souhaitant découvrir les créations de plus de 200 artistes. Des habitants, pour la plupart, accueillent ces artistes peintres, photographes, céramistes, sculpteurs… dans plus de 80 lieux d’exposition.

Notre photographe s’est promené dans les rues de la commune pour immortaliser l’ambiance qui règne lors du plus ancien et plus grand parcours d’artistes de Belgique.

