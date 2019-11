La RTBF supprime une émission de plus sur La Deux

Après «7 à la Une», «Vews», «Questions à la Une», «Devoir d’enquête», «Les Associés», «69 minutes sans chichis» et «Auto Mobile», c’est une autre émission que la chaîne publique a décidé de supprimer.

Les rumeurs, de plus en plus insistantes depuis quelques jours, se sont confirmées: «Pop M!», l’émission culturelle diffusée sur La Deux et destinée à toucher les 18-25 ans, sera prochainement suspendue.

C’est la RTBF elle-même qui a annoncé cette suppression dans un communiqué dévoilé ce week-end.

«Dans le but de répondre toujours mieux aux attentes de l’ensemble de ses publics, la RTBF a entamé un travail de renouvellement d’une partie de son offre TV, plus spécifiquement pour La Deux, peut-on lire dans le communiqué. Dans ce sens, la décision a été prise d’arrêter prochainement certains programmes, tels que «69 minutes sans chichis», «Auto Mobile» et «POP M», afin de développer de nouveaux projets qui verront le jour en 2020.»