Steeven Willems: «L’adrénaline était présente»

Samedi contre Eupen, le défenseur carolo a profité du changement de système opéré par son coach pour fêter sa première titularisation depuis mai dernier.

Steeven Willems attendait cette première titularisation depuis longtemps. Depuis le 18 mai dernier, précisément face à Eupen déjà. «Avant la rencontre, il était excité comme une puce», rigole Dorian Dessoleil, visiblement heureux de retrouver son compère à ses côtés.

«C’est vrai, j’étais un peu excité, confirme Willems. Dès l’avant-veille de match, avec la mise en place lors de l’entraînement, j’avais compris que je pourrais commencer. Cela faisait longtemps. Toujours être sur le banc, voir les copains jouer, c’est un peu difficile. L’adrénaline était donc présente. J’ai essayé de tourner tout ça en positif. J’ai d’abord pensé à appliquer les consignes de coach avant de chercher à faire plus. Il y avait pas mal de changements dans l’équipe. Pour des joueurs qui n’avaient plus été titulaires depuis un certain temps comme Shamar (Nicholson), Gaëtan (Hendrickx) et moi, ce n’était pas toujours facile de mettre du rythme. De ce point de vue, la mi-temps disputée à Ostende m’a fait beaucoup de bien et m’a rassuré, même si, contre Eupen, j’ai eu des courbatures après la pause.»

«Cette défense à trois me convient»

De fait, comme il l’avait fait en bord de mer lors de sa montée au jeu pour reprendre, exceptionnellement à droite, le poste abandonné par Modou Diagne, Willems a «gardé le zéro derrière». Petite stat qui vaut ce qu’elle vaut vu son faible temps de jeu (137 minutes plus temps additionnel en 4 apparitions, dont deux montées pour préserver le résultat face à Genk et au Standard), Charleroi n’a pas encore encaissé cette saison quand le Français était sur la pelouse. Contre Eupen, dans un système à trois où il avait retrouvé le bâbord, il a évolué comme un poison dans l’eau. «Cette défense à trois me convient, je ne vais pas le cacher», poursuit-il, sans savoir si son coach maintiendra cette configuration dans les prochains matches. «Contre Eupen, on a été patient. On est resté dans la gestion. L’équipe a compris que bien défendre est aussi important que de bien attaquer. On a attendu que des espaces se libèrent en fin de match, dont nos joueurs de vitesse ont pu profiter.» Reste à savoir si Karim Belhocine maintiendra ce système, pour le déplacement à Saint-Trond après la mini-trêve internationale.