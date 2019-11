Le Rallye d’Australie annulé en raison des incendies, Hyundai champion des constructeurs

Les organisateurs du Rallye d’Australie ont annoncé, mardi, l’annulation de l’épreuve, dernière manche du championnat du Monde des Rallyes, en raison des feux de brousse qui font rage près du site de Coffs Harbour en Nouvelle-Galles du Sud (sud-est).

Le rallye devait se tenir de jeudi à dimanche et son parcours avait déjà été préventivement raccourci alors que le pays lutte pour contrôler les très importants incendies qui ont déjà causé la mort de trois personnes.

#WRC Hyundai Motorsport is mathematically crowned 2019 @fia World Rally Champion for Manufacturers*. Feelings are mixed between joy for winning a maiden @OfficialWRC title and concern for residents affected by bushfires NSW. *Subject to confirmation of the results by the FIA. pic.twitter.com/RkrJNhdHM6

En conséquence, l’équipe Hyundai remporte le premier titre de son histoire chez les constructeurs, grâce à ses 18 points d’avance sur Toyota.

Chez les pilotes, l’Estonien Ott Tänak (Toyota) avait déjà été titré il y trois semaines à l’issue du Rallye de Catalogne, décrochant, lui aussi, sa première couronne mondiale.

Tänak, qui va rejoindre Hyundai l’an prochain, termine donc au classement général devant le Thierry Neuville (Hyundai). Le pilote belge termine deuxième pour la cinquième fois de sa carrière en WRC. Le Français Sébastien Ogier (Citroën), sextuple champion du monde en titre, termine sur la troisième matche du podium.

The 2019 @RallyAustralia is cancelled. This is the right decision because the most important is the safety of everyone. Our thoughts are going to the local communities who have lost their loved ones or their homes and to the fire brigades fighting hard to keep everybody safe. https://t.co/HDMxNLOWv1