Météo - Un mardi sous la pluie

(Belga) La nébulosité sera variable et assez abondante par moments mardi, avec des averses parfois soutenues et orageuses, prévoit l'Institut royal météorologique (IRM). Grésil ou neige fondante ne seront pas à exclure sur les hauts plateaux de l'Ardenne. Le mercure ne grimpera pas plus haut que 2 degrés dans les Hautes Fagnes et 8 degrés au littoral. Le vent soufflera modérément, mais assez fortement à la mer. Des rafales de 60 km/h seront possibles pendant les averses.

Le temps deviendra plus sec avec des éclaircies mardi soir avant que de nouvelles averses ne déferlent en cours de nuit depuis le littoral. Quelques flocons pourront tomber sur l'Ardenne tandis que la Côte pourra être touchée par le tonnerre. Les minima seront négatifs dans les Fagnes (-1 degré) et ne dépasseront pas 5 degrés en bord de mer. L'atmosphère restera instable mercredi, avec des averses résiduelles et toujours de possibles chutes de neige en Ardenne. Le thermomètre affichera de 2 à 9 degrés. Le menu de jeudi n'est guère plus réjouissant: une dépression plongera de la Bretagne vers la péninsule ibérique, ce qui entraînera une zone de pluie débordant sur la Belgique. (Belga)