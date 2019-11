Négociations déloyales

Dans le courrier que Jean-Marc Pastorino, le directeur général de Nice-Matin a envoyé aux nouveaux administrateurs de Nethys, on peut lire ce passage: «Alors même que Messieurs Meyers, Moreau et Heyse avait pris l’engagement d’informer l’administrateur de toute éventuelle négociation avec un tiers, alors même que le pacte d’actionnaires liant Avenir développement et la Scic Nice Matin instaurait une procédure d’agrément, le choix de vos prédécesseurs fut de contourner ces engagements loyaux qui garantissaient à l’actionnaire restant de bénéficier d’un droit de regard sur l’actionnaire entrant.