Si en mer du Nord, on parle d’1,3 milliard de tonnes de munitions délestées, dans la Baltique, on parle d’1,6 milliard de tonnes d’armement avec un pic de déversement par les alliés entre 1946 et 1948 cette fois, dans le détroit de Skagerak; là où les deux mers (du Nord) se rejoignent.