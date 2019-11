Fed Cup: le commentaire insensé de Ségolène Royal sur la non-diffusion de la finale à la télévision française

Elle affirme qu’elle aurait aimé avoir une retransmission de la finale en prime time sur les médias français. Ce qui aurait impliqué un début de rencontre à 3h30 du matin en Australie…

Après la victoire des Françaises hier en Fed Cup, les réactions n’ont pas tardé sur les réseaux sociaux. Plusieurs sportifs, acteurs, chanteurs et politiciens ont rapidement fait part de leurs félicitations.

Parmi les commentaires qui ont retenu notre attention, celui de Ségolène Royal. L’ex-ministre de l’écologie française a félicité les joueuses françaises tout en faisant part d’un commentaire sur la non-diffusion de la rencontre décisive sur les chaînes de télévision française: «On aurait aimé une retransmission en prime time sur les médias de votre pays… ça viendra…», a-t-elle écrit.

La réflexion part d’une bonne intention, mais elle est totalement dénuée de sens. La finale de la Fed Cup à Perth, en Australie, cela aurait impliqué que la rencontre débute à 3h30 pour les joueuses. Un constat que France TV n’a pas manqué de faire remarquer à Ségolène Royal.

La femme politique française a tenté de rectifier le tir… sans trop de succès.

Bref, la France a remporté la Fed Cup.

A LIRE AUSSI | Fed Cup : la France sacrée en Australie

Congratulations to France 🇫🇷 who sealed their third #FedCup by BNP Paribas title as they overcame Australia in Perth! 🏆 🏆 🏆



🇦🇺 2? 🆚 3? 🇫🇷#FedCupFinal #TousEnsemBleu pic.twitter.com/clGy1u3C3X