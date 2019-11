NRJ Music Awards: Ariana Grande apprend sa victoire via Twitter

L’Américaine a été récompensée du prix d’artiste féminine internationale de l’année. Elle n’était pas à Cannes au moment de la cérémonie.

Les NRJ Music Awards 2019 ont récompensé samedi soir à Cannes de nombreux artistes francophones et internationaux à l’instar d’Angèle, de M. Pokora, Bigflo et Oli et… Ariana Grande qui a reçu le prix de l’artiste féminine internationale de l’année. Une nouvelle que la chanteuse américaine a apprise via une fan sur Twitter. De quoi surprendre la star du R’n’B.

U WON AN AWARD FOR THE ARTIST OF THE YEAR IN FRANCEEEEEE @ArianaGrande for the 2nd time i’m so proud of u baby