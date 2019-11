VIDÉO | Insolite: un chat sauve un bébé d’une chute dans un escalier en Colombie

Le chat s’est jeté sur l’enfant âgé d’un an au moment où celui-ci s’approchait des escaliers. La scène a été filmée par une caméra de surveillance.

La scène se déroule à Bogota, en Colombie: un bébé âgé d’un an se balade seul hors de son parc et se dirige vers les escaliers. On pense alors que la chute est inévitable pour l’enfant lorsque le chat siamois présent dans la pièce se jette sur lui et lui barre la route.

Comme vous pouvez le constater dans la vidéo, il s’en est fallu de peu pour que l’issue soit funeste.