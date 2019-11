Jean Dujardin renonce à une interview sur le plateau du JT de TF1

Cette absence s’explique par le contexte de l’accusation de viol qui tourne autour de Roman Polanski, le réalisateur du film dans lequel l’acteur français joue le rôle principal.

Jean Dujardin a renoncé à se présenter hier soir sur le plateau du 20 Heures de TF1, où il était attendu comme invité pour la promotion du film «J’accuse» selon plusieurs médias français. L’acteur, qui joue le rôle principal dans le film «J’accuse» de Roman Polanski, n’avait pas l’intention de répondre à des questions concernant les accusations de viol du réalisateur.

Un nouveau témoignage qui a ébranlé le cinéma français

Le Parisien a publié vendredi le témoignage de Valentine Monnier, photographe et ancienne mannequin, qui accuse Roman Polanski de l’avoir frappée et violée en 1975 en Suisse alors qu’elle avait dix-huit ans.

Cette Française, dont les accusations s’ajoutent à celles d’autres femmes ces dernières années, n’a pas déposé plainte pour ces faits, prescrits. Mais elle affirme avoir décidé de porter publiquement cette accusation en raison de la sortie en France, mercredi prochain, du nouveau film de Polanski «J’accuse», Grand prix du jury à la Mostra de Venise, qui porte sur une célèbre erreur judiciaire, l’affaire Dreyfus.

Roman Polanski nie en bloc via son avocat

Roman Polanski nie cette accusation «avec la plus grande fermeté», a indiqué dimanche son avocat, qui réfléchit «aux suites judiciaires à apporter» à la publication de ce témoignage dans le Parisien. «M. Polanski conteste avec la plus grande fermeté cette accusation de viol», affirme Me Hervé Temime.

«Nous travaillons aux suites judiciaires à apporter à cette publication», souligne l’avocat, qui précise que le réalisateur ne participera pas au tribunal médiatique.

«Je veux juste rappeler que cette accusation concerne des faits vieux de quarante-cinq ans. Que jamais cette accusation n’a été portée à la connaissance de M. Polanski et pas davantage à l’institution judiciaire, si ce n’est un courrier au Procureur général californien il y a deux ans, à lire Le Parisien», écrit Me Temime dans son communiqué.

«Si ces faits sont prescrits depuis plus de trente ans, c’est aussi parce qu’il est impossible après une telle durée de recueillir tous les éléments nécessaires à une enquête respectant les critères requis par l’administration d’une bonne justice», poursuit le conseil de Roman Polanski.