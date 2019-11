Gaëtan Hendrickx: «Peut-être l’année où j’apprends le plus»

Contre Eupen samedi, le médian carolo a fêté sa deuxième titularisation de la saison. La longue indisponibilité de Cristophe Diandy pourrait lui permettre de se refaire une place au soleil.

Avec la suspension d’Ilaimaharitra conjuguée à la longue blessure de Diandy, Gaëtan Hendrickx a recouvré, contre Eupen samedi soir, une place dans le onze de base. Sa deuxième titularisation seulement de la saison, après celle contre Anderlecht. Avec une victoire à la clé (1-0), la mission a été accomplie même si, de son aveu même, «cela a été laborieux». Mais, pour le Lignard, le plus important était d’avoir retrouvé la pelouse, après tout ce temps passé sur le banc, qui n’a cependant pas émoussé son volume de jeu. BELGA

«À l’entraînement, je dois bosser deux fois plus, explique-t-il. Les lendemains de match sont souvent des entraînements intensifs (Ndlr: pour les non-titulaires). J’étais préparé à ce scénario-là, être prêt si l’un des deux n’était pas là. C’était une opportunité et j’essaierai chaque fois de me donner à 200% dès que je reçois ma chance.»

Justement, si Ilaimaharitra reviendra de suspension pour le prochain déplacement à Saint-Trond, on ne reverra pas Diandy, opéré une première fois la semaine dernière au genou, avant bien longtemps. La chance de Gaëtan Hendrickx? «On verra bien ce que le coach décidera. Rien n’est acquis. Je me battrai à fond pour ma place. Moi, je profite de chaque moment pour donner 200% dans ce que je fais et aider l’équipe au maximum. On verra bien après, ça fait partie du foot. J’étais très déçu pour Cristophe. C’est un gars super pour l’équipe. C’était un concurrent pour moi, mais il était super bien lancé cette saison. Contre Eupen, je voulais jouer aussi pour lui. J’espère qu’il reviendra le plus vite et le plus fort possible.»

Après la sortie de son infortuné équipier à Malines, le coach Karim Belhocine lui avait préféré Morioka pour évoluer aux côtés d’Ilaimaharitra, afin de faire monter également le grand Nicholson. Un moment difficile? «Le coach avait insisté sur la force de Malines sur les phases arrêtées. Ça explique peut-être ce changement-là. Ça fait partie du foot et j’ai tourné le bouton.»

Contraint de faire contre mauvaise fortune bon coeur ces derniers mois, le médian carolo, à 24 ans, affirme ne pas avoir perdu pour autant son temps depuis le début de championnat. «C’est peut-être l’année où j’apprends le plus, même si c’est l’année où je joue le moins. Dans la vie, on n’a pas toujours ce qu’on veut. Et le fait de ne pas avoir ce que je veux, ça me fait grandir dans la tête. Ça fait partie du foot et, au final, je n’ai pas de regret.»