Nikki Haley fait état de pression de la Maison Blanche pour saper l'autorité de Trump

(Belga) L'ancienne ambassadrice américaine à l'ONU Nikki Haley affirme que des mandataires de la Maison Blanche lui ont demandé de saper l'autorité du président américain Donald Trump, rapportent dimanche les médias américains.

Les anciens secrétaire d'État Rex Tillerson et chef de cabinet de Donald Trump John Kelly ont tenté de la recruter pour les aider à saper l'autorité du président américain, de sorte à "sauver le pays", décrit Nikki Haley dans un livre qui sera publié mardi aux USA. Le Washington Post faisait déjà état de ces informations dimanche. L'ancienne diplomate a été interrogée à ce sujet lors d'un entretien avec la chaîne CBS. Elle a estimé que "saper l'autorité du président est vraiment une chose dangereuse à faire et cela va à l'encontre de la constitution et de ce que les Américains souhaitent". Mme Haley avait renoncé à son poste d'ambassadrice à l'ONU fin 2018. Dans un message posté sur Twitter, le président américain lui a souhaité bonne chance pour la publication de son livre. (Belga)