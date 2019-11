VIDÉOS | Laurent Ciman et Toronto s’inclinent en finale de la MLS

Laurent Ciman et le Toronto FC se sont inclinés en finale du championnat de Major League Soccer. Seattle s’est imposé 3-1 et devient champion.

L’équipe de l’ancien Diable rouge, Laurent Ciman, s’est inclinée face à Seattle en finale de la MLS. Les Sounders se sont imposés 2-0.

Après une première mi-temps sans but et dominée par Toronto au niveau de la possession, les Seattle Sounders ont frappé à la reprise.

Sur un tir dévié, Kelvin Leerdam a ouvert le score peu avant l’heure de jeu (1-0, 57e).

THE BREAKTHROUGH @SoundersFC take the lead! #MLSCup pic.twitter.com/Pi4G4NXfel

L’équipe de Leerdam a poursuivi sur sa lancée après le but. À un quart d’heure du terme, d’une belle frappe enroulée à l’entrée du rectangle, Victor Rodriguez a doublé la mise (2-0, 76e). L’Espagnol était monté au jeu à la 61e minute.

Dans les arrêts de jeu, le Péruvien Raúl Ruidíaz a inscrit un troisième but (3-0, 90e). Avant que Jozy Altidore ne réduise la marque à la 93e (3-1).

Le score n’a plus bougé et Laurent Ciman est resté sur le banc, du côté de Toronto.

Seattle remporte le championnat de MLS.

Another one for the trophy case. 🏆🏆@SoundersFC are the 2019 #MLSCup Champions! pic.twitter.com/fBwzLGcsDd