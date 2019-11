Le débrief sportif du week-end: le Standard chute à domicile | Liverpool prend le large | Hazard régale

Première défaite à domicile pour le Standard, Liverpool croque City dans le duel au sommet en Premier League, nouveau décès d’un boxeur: voici ce qu’il faut retenir de l’actu sportive de ce week-end.

Foot belge: le Standard et Bruges chutent, le rêve de Virton s’envole

En clôture de la 15e journée de Pro League, le Standard s’est incliné à domicile pour la première fois de la saison face à des Malinois appliqués. Les Rouches se sont fait surprendre à Sclessin par un magnifique coup franc dans la lucarne et par un but d’une ancienne gloire. Les Liégeois perdent leur deuxième place au profit de Gand, vainqueur à Genk (0-2).

Au terme d’un duel très tendu, et qui a dû être arrêté pendant dix minutes, l’Antwerp a renversé le Club de Bruges en deuxième mi-temps (2-1). C’est la première défaite de la saison pour le leader brugeois.

Samedi, Charleroi s’est imposé par le plus petit écart contre Eupen grâce à un but tardif de Rezaeï. Les Zèbres confortent ainsi leur place dans le top 6 de la Jupiler Pro League, synonyme de playoffs 1. L’Excel Mouscron a, lui, partagé l’enjeu à Ostende grâce à un doublé de Stipe Perica monté au jeu à la 65e minute.

Vendredi, Anderlecht a gagné dans la douleur à Zulte-Waregem grâce à des buts inscrits par Chadli et Roofe (2-1). C’est la deuxième victoire en déplacement des Mauves cette saison.

Virton en avait rêvé, mais c’est OHL qui a déjà décroché son ticket pour disputer la finale de la D1B. Dans un stade gaumais plein à craquer, les Louvanistes se sont effet imposé hier soir, grâce à un but tombé peu avant la 20e minute de jeu.

Foot étranger: Hazard régale, Nainggolan en démonstration

Le compteur buts d’Eden Hazard reste bloqué. Mais le foot ne se résume pas aux statistiques, Zinédine Zidane et la presse espagnole ne s’y trompent pas. À l’origine du penalty converti par Ramos, le Brainois a été impressionnant lors de la large victoire du Real à Eibar samedi (0-4). Tout comme Courtois qui signe sa 5e clean-sheet d’affilée.

Radja Nainggolan a, lui, été le grand artisan de la victoire de Cagliari contre la Fiorentina (5-2) dimanche. L’ancien Diable Rouge a délivré trois passes décisives avant de parachever son œuvre d’une magnifique frappe lointaine.

En Angleterre, les Reds ont terrassé Manchester City dans le match au sommet du week-end.

De son côté, Chelsea a signé une sixième victoire consécutive avec un Michy Batshuayi rentré en fin de partie et décisif sur le but de Pulisic. Dans les autres matches du week-end, Dendoncker s’est imposé avec les Wolves contre Aston Villa, tandis que Brighton et Trossard ont été battus par Manchester United.

En Allemagne, le choc de la Bundesliga entre le Bayern Munich et Dortmund a tourné à l’avantage des Bavarois (4-0) au grand dam d’Axel Wistel et Thorgan Hazard, titulaires.

Tennis: la France remporte la Fed Cup, Djoko lance bien son Masters

Au terme d’une finale à rebondissements, la France a remporté la troisième Fed Cup de son histoire en Asutralie. Alors que les deux nations étaient dos à dos à l’issue des deux premières journées (2-2), Kristina Mladenovic et Caroline Garcia ont apporté le point de la victoire dans le double décisif dimanche.

Chez les hommes, le Masters de Londres a débuté ce dimanche avec la nette victoire de Djokovic face à Berrettini. Le Serbe, vainqueur de ce tournoi de fin de saison à cinq reprises, a battu en deux sets, 6-2, 6-1, l’Italien Matteo Berrettini (ATP 8) dans ce premier match du groupe Björn Borg.

NBA: Boston enchaîne, les Raptors en feu, Tony Parker honoré

En NBA, les Toronto Raptors, champions en titre, ont surclassé les New Orleans Pelicans. De leur côté, les Celtics ont surclassé les Spurs. Ce 7e succès permet à Boston de figurer seul au sommet à l’Est et d’égaler le bilan de leurs grands rivaux les Lakers, leaders à l’Ouest.

En dehors des parquets, les San Antonio Spurs ont organisé ce samedi le retrait du maillot, la vareuse numéro 9, du célèbre meneur de jeu français Tony Parker.

Mais aussi...

Samedi, la boxe a fait une nouvelle victime. L’Australien Dwight Ritchie est mort à Melbourne à l’âge de 27 ans après un coup reçu à l’entraînement alors qu’il faisait office de sparring-partner pour son compatriote Michael Zerafa.

Dimanche, le prodige néerlandais du cyclocross Mathieu van der Poel a remporté son troisième titre européen de suite devant deux Belges: Eli Iserbyt et Laurens Sweeck.

