VIDÉO | Bronca, slogans hostiles, fumigènes: les Ultras du Standard dénoncent l’Union belge et Malines

Dimanche soir, les Ultras du Standard ont mené une action pour protester contre l’inaction de l’Union belge dans le cadre de l’affaire de corruption qui a touché Malines.

Les Ultras du Standard voulaient faire passer un message pour la réception de Malines. C’est chose faite! Dès leur montée sur le terrain, les joueurs malinois ont été hués par les fans rouches.

Plusieurs banderoles ont également été déployées en T3 avec des slogans sans équivoque: «Malinwa: vos bras tendus pour montrer vos mains sales», «Quand corruption rime avec banalisation... voici le cirque de la Jupiler Pro League» ou encore «URBSFA-KVM: sifflets et huées, c’est tout ce que vous méritez».

Banderoles en T3 avant #stakvm:

"Quand corruption rime avec banalisation... voici le cirque de la Jupiler Pro League"

"URBSFA-KVM: sifflets et huées, c'est tout ce que vous méritez" pic.twitter.com/0qP5QA6izl — Benoît Dardenne (@bendardenne) November 10, 2019

Dans un communiqué, les Ultras liégeois avaient prévenu qu’ils exprimeraient leur mécontentement vis-à-vis de l’Union belge et du KV Maines. Ils tenaient notamment à rappeler les affaires de corruption qui ont touché le club malinois, sans qu’ils aient suffisamment de sanction à leurs yeux. «Dans ce monde du football belge (à l’image de ce pays) où le ballon ne tourne plus vraiment rond, il est encore possible de corrompre un arbitre, un club, une équipe ou un staff sans qu’aucune réelle sanction ne soit prise.»