P2: Gedinne en patron (vidéo)... tout comme Meux B

Les leaders n'ont pas tremblé ce week-end en P2: à la maison ou en déplacement, ils ont chacun inscrit 4 buts et confortent leur première place, en série A comme en série B.

P2A: Gedinne et Waldrant impériaux à Haversin [VIDÉO]

La 12e journée de championnat démarrait dès vendredi soir par un duel au sommet entre les Haversinois et le leader gedinnois. À domicile, les Jaune et Noir d'Haversin n'ont pas fait le poids face aux offensives de Gedinne (1-4), qui s'impose sur un doublé de Rezette, un but de Le Manguero et une frappe imparable de Waldrant en pleine lucarne...

Derrière le leader, Flavion, Anhée et Malonne ont assuré l'essentiel en signant des succès respectivement contre Morialmé (1-0), contre Pondrôme (2-0) et à Beauraing B (1-2).

Le derby des voisins Havelange et Évelette est finalement tombé dans l'escarcelle des Havelangeois, dans un match qui n'a pas manqué de buts (4-3). Le même nombre de goals a scellé la victoire de Petigny-Frasnes contre Dion, à ceci de différent que les Leus n'ont pas eu à en encaisser (4-0). Les 2 autres rencontres ont connu le même résultat puisque Surice et Vencimont se sont imposés 3-1; les premiers face à Jambes, les seconds face à Lisogne-Thynes.

P2B: Meux B leader comme son grand-frère

En série B, les Meutis gardent l'avantage en haut du tableau après leur large succès face à Naninne. En s'imposant 4 buts à 0, Meux B occupe toujours bel et bien la première place du classement, à la manière de l'équipe première qui, en D2 Amateurs suit de très près les leaders Francs Borains (Meux est 2e mais à égalité de points avec le leader).

Mais les poursuivants des Verts ne comptent pas laisser filer Meux trop facilement. L'ensemble du top 5 s'est également imposé ce week-end, à commencer par Ligny (2e) face à Flawinne (3-0), et suivi par Arquet, troisième du général (0-2 à Schaltin). Quatrième et cinquième, Gembloux et le FCO Namur ont également acté une nouvelle victoire ce dimanche, contre Floreffe pour les uns (3-1) et à Aische B pour les autres (3-5).

Ailleurs, on relève la victoire de Tamines B à Auvelais (2-3) et celle de Loyers B face à Achêne (1-0). Le verdict du dernier match n'a pas permis de donner un vainqueur entre Bossière et Sart-Bernard, qui se sont quittés sur le score de 2 buts partout.

