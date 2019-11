VIDÉO | Haversin - Gedinne: Missile de Waldrant, doublé de Rezette... Gedinne en patron

Haversin A 1 - Gedinne A 4

Buts: Rezette (1-0, 17e; 4-1, 80e), Le Manguero (2-0,32e), Taton (2-1, 54e), Waldrant (3-1, 75e).

Cartes jaunes: Ansiaux, Marchal, Galasso, Tricnaux, Le Manguero, Darche.

Carte rouge: Tricnaux (66e, 2e c.j.).

HAVERSIN: Gerard, Marion, Tricnaux, Galasso, Taton, Ansiaux (45e Winand), Marchal, Turmine, Papa (76e Gauchet), Claude (82e Piraux), Henrot.

GEDINNE: Mathieu, Herbiet, Robert, Le Manguero (77e Renaud), Sciot, T. Collard, Rezette, Darche (82e Léonard), Léonet, Sohy, C. Collard (60e Waldrant).

Bien que privé de son buteur, Pisvin, Gedinne a remporté le duel au sommet à Haversin. Après un round d’observation, Rezette bien servi par Léonet, mettait les Ardennais sur orbite, à la 17e. Les Noirs répliquaient mais Mathieu sortait le grand jeu pour détourner une tête de Taton. Peu après la demi-heure, Le Manguero doublait les chiffres.

Les Cinaciens mettaient la pression dès la reprise et Mathieu, le gardien gedinnois repoussait les frappes de Winand et Henrot. Haversin forçait plusieurs corners et trouvait finalement le chemin du but via un heading de Taton à la 54e.

À la 66e, Haversin se retrouvait à dix suite à l’exclusion pour deux jaunes de Tricnaux. Les Ardennais profitaient alors de leur supériorité numérique pour creuser l’écart, Waldrant crucifiant le gardien local d’un envoi des 20 mètres, à la 75e. Trois minutes plus tard, Renaud Antoine qui venait de monter au jeu, centrait pour Rezette qui corsait l’addition.