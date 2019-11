VIDÉO | Talonnade, coup du foulard: Eden «Magico» Hazard ne marque pas mais il régale avec le Real

Le compteur buts d’Eden Hazard reste bloqué. Mais le foot ne se résume pas aux statistiques, Zinédine Zidane et la presse espagnole ne s’y trompent pas.

Le Real Madrid semble trouver son rythme de croisière. Après la victoire 6-0 contre Galatasaray mercredi en Champions League, les Merengue se sont imposés 0-4 samedi soir à Eibar. Une nouvelle clean sheet donc pour Thibaut Courtois, rebaptisé le « Mur » en Une de Marca samedi matin. Il en est à 532 minutes d’affilée sans prendre de but (le dernier encaissé le 19 octobre, à la 7e minute du match perdu 1-0 à Majorque).

Ce dimanche, c’est Eden Hazard qui a droit à la première page d’AS, l’autre grand journal sportif espagnol, qui titre sur un «grand Madrid» et pointe la «première soirée magique d’Eden Hazard».

?? ¡Buenas noches!

??? Esta es la #PortadaAS de mañana pic.twitter.com/onr001wyCl — Diario AS (@diarioas) 9 novembre 2019

S’il n’a pas marqué, le capitaine des Diables rouges a été décisif en provoquant un penalty converti par Sergio Ramos.

GOAL | Eden Hazard obtient le pénalty, Sergio Ramos le convertit ! ??



0??-2?? #EibarRealMadrid ???? pic.twitter.com/RwP5DoWelW — Eleven Sports (FR) (@ElevenSportsBEf) November 9, 2019

«Impressionnant»

Il en est à 1 but et 4 assists en 11 matches mais, surtout, il respire la confiance et la grande forme. En témoigne cette action à la 38e minute où il enchaîne un petit pont d’une talonnade avant de tenter un coup du foulard malheureusement repoussé par la défense adverse (vidéo en haut de l’article).

«Sa première mi-temps a été impressionnante. On est content, il va devenir un joueur important du Real Madrid, c’est sûr», a commenté Zinédine Zidane au sujet de notre compatriote.

Avec 15 buts en 4 matches depuis 10 jours, le Real vit un rêve éveillé, avant le «choc» à venir (le 23 novembre, après la trêve internationale) contre la surprenante Real Sociedad, 3e, qui a concédé le match nul 1-1 vendredi face à la lanterne rouge, Leganés. Barcelone, vainqueur de Vigo (4-1), reste en tête du classement avec le même nombre de points que les Madrilènes mais une victoire de plus.