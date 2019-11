D1 Amateurs: Seraing accroché par Winkel, l'Olympic battu au RWDM, Liège s'incline du côté de La Louvière Centre

Les Sérésiens n'ont pas été en mesure de prendre la mesure de la lanterne rouge, l'Olympic, bien qu'ayant mené au score, revient sans rien de son déplacement molenbeekois. Pas mieux pour Liège à La Louvière Centre ou Tubize au Lierse.

D1 Amateurs



FC Seraing - Winkel 1-1

Buts: Munoz Herrera (0-1, 30e), Gueye (1-1, 75e)

Contre-performance des Sérésiens accrochés par la lanterne rouge. Menés dès la demi-heure sur un but de Munoz Herrera, ils auront quand même su revenir à la marque, à un quart d’heure du terme, sauvant ainsi une unité.

RWDM - Olympic 2-1

Buts: Jatta (0-1, 24e), Broeckaert (1-1, 45e), Bova (2-1, 79e)

Cela ne va toujours pas mieux à l’Olympic qui avait trouvé l’ouverture par Jatta à la 24e. Juste avant la rentrée aux vestiaires, Broeckaert remettait les deux équipes à égalité. A la 79e, Bova inscrivait le but victorieux pour les Molenbeekois qui en profitent pour revenir à un point de leur hôte au classement.

La Louvière Centre - FC Liège 3-2

Buts: D'Ostilio (0-1, 16e), Dansoko (1-1, 42e), Dahmane (2-1, 54e), Dansoko (3-1, 60e), Bangoura (3-2, 75e)

Rencontre un peu folle avec, dans un premier temps, des Liégeois qui se portent aux commandes. Puis les Louviérois vont se rebiffer et renverser la vapeur en moins de vingt minutes, à cheval sur les deux mi-temps. Un doublé de Dansoko et un but de Dahmane font 3-1 à l’heure de jeu. Bangoura relancera le suspense mais ça n’ira pas plus loin.

Lierse Kempenzonen - Tubize 2-0

Buts: Janssen (1-0 et 2-0, 55e et 71e)

Dans un match important en bas de tableau, les Tubiziens ont subi la loi des Lierrois qui, décidément, surfent sur une bonne vague. Un doublé de Janssen aura été fatal à Tubize qui se retrouve, avec Liège, en très mauvaise posture devant Winkel.

Dessel Sp. - Heist 1-1

Buts: Janssens (0-1, 75e), Wijns Csc (1-1, 87e)

Duel de mi-classement avec un partage au bout du compte. Heist avait pris les devants à un quart d’heure de la fin par Janssens et tient la victoire jusqu’à la 87e et le but contre-son-camp de Wijns.

Patro Maasmechelen - Visé 3-1

Buts: Azevedo (1-0, 37e), Sawaneh (PEN 1-1, 50e), Azevedo (2-1, 67e), Brouwers (3-1, 76e)

Troisième match sans victoire pour Visé pour un troisième succès de Maasmechelen qui s’est appuyé sur Azevedo, auteur d’un doublé, et Brouwers. Le penalty de Sawaneh sera tout simplement inutile.

Dender - Rupel Boom 2-2

Buts: Van Binst (0-1, 46e), Van Vaerenbergh (1-1, 73e), Polizzi (1-2, 86e), Rowell (PEN 2-2, 90e)

Bien qu’ayant mené par deux fois au score, Boom ne revient de son déplacement à Dender qu’avec un nul, en raison d’un penalty en fin de match qui lui coûte la perte de deux points.

Deinze - Tessenderlo 2-0

Buts: Mertens (1-0 et 2-0, 8e et 90e)

Le choc de cette onzième journée a tourné en faveur des leaders du championnat et leur buteur Mertens. Un doublé de l’attaquant, en début et fin de rencontre, aura fait la différence.