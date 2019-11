Witsel et Thorgan Hazard (Dortmund) dominés dans le choc face au Bayern

Le choc de la Bundesliga entre le Bayern Munich et Dortmund a tourné à l’avantage des Bavarois (4 à 0) au grand dam d’Axel Wistel et Thorgan Hazard, titulaires.

Robert Lewandowski avait ouvert la marque pour les Bavarois devenant ainsi le premier joueur de l’histoire à inscrire lors de 11 matches de suite dans le championnat d’Allemagne. Il a inscrit un autre but encore lors de la nette domination du Bayern Munich. Dortmund pointe à la 5e place au classement avec 19 unités pour 22 à Moechengladbach (un match de moins) et 21 à Leipzig et au Bayern. Axel Wistel et Thorgan Hazard ont joué tout le match.

En Espagne, le Real Madrid est allé gagner facilement aussi, sur le même score, à Eibar (0-4) lors de la 13e journée de Liga, avec Eden Hazard et Thibaut Courtois sur le terrain durant les 90 minutes. Le sort était déjà scellé à la pause avec deux buts de Karim Benzema (dont un sur penalty) et un autre penalty de Sergio Ramos. Valverde a rajouté un 4e but à l’heure de jeu (61e). Eden Hazard, crédité d’un très bon match, a cédé sa place à la 72e minute. Les Madrilènes conservent leur place de leader.