Lucette Destouches, la veuve de Céline

Lucette Destouches, la veuve de l’écrivain Céline, est décédée dans la nuit de jeudi à vendredi à l’âge de 107 ans. C’est David Alliot, spécialiste de l’œuvre de l’auteur du «Voyage au bout de la nuit» et proche de son épouse, à laquelle il a consacré un livre, «Madame Céline», qui en a fait l’annonce.

Danseuse, Lucette Almansor avait rencontré Louis-Ferdinand Destouches alias Céline dans un studio de danse en 1936. De vingt ans plus jeune que lui elle l’avait épousé en 1943. Pour le meilleur et pour le pire: elle l’accompagnera dans l’exil qui lui évitera sans doute une condamnation à mort pour collaboration, après la Seconde Guerre mondiale et qu’il a raconté dans «D’un château l’autre»; «Rigodon»; et «Nord».

Après la mort de l’écrivain, en 1961, elle restera dans leur maison de Meudon, dont elle avait gardé l’usufruit, et elle plaidera sa cause devant la postérité.

Elle s’opposera ainsi longtemps à la reparution de ses pamphlets antisémites («L’école des cadavres»; «Bagatelles pour un massacre»; et «Les beaux draps»). En 2017, elle y consentira, mais devant la polémique suscitée par son projet, l’éditeur, Gallimard, le reportera sine die.