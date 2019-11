L’espace culturel «La Sucrerie» ouvre officiellement ses portes à Wavre

Le nouveau hall culturel polyvalent «La Sucrerie», qui représente un investissement de 25 millions d’euros, a ouvert officiellement ses portes ce samedi à Wavre.

Il s’agit d’une infrastructure composée notamment d’une grande salle de spectacle de 880 places assises (1 300 places debout lorsque les gradins sont rétractés) avec une scène de 390 mètres carrés, et d’une autre salle de 250 places. «La Sucrerie» abritera également la bibliothèque communale. La polyvalence des locaux permet d’accueillir aussi bien de grands concerts et événements culturels que des pièces de théâtre, des foires, des colloques…

«Pour une ville, inaugurer une telle infrastructure est un acte majeur. Il s’agit d’un instrument essentiel, destiné à nous accompagner dans notre développement. C’est un outil culturel, économique et événementiel, désormais tête de pont de notre ville. C’est le signal d’une ville qui ne se recroqueville pas sur elle-même mais qui s’ouvre, entreprend, se modernise, innove. Un centre culturel polyvalent n’est pas un luxe: c’est au contraire un instrument pour aller à la conquête de la croissance», a indiqué la bourgmestre de Wavre, Françoise Pigeolet lors de l’inauguration.

Une étape dans la transformation urbanistique de Wavre

L’ouverture de «La Sucrerie», située à proximité de la gare et construite sur une ancienne friche industrielle, est une des étapes marquant la transformation urbanistique de Wavre. Le rayonnement des activités culturelles et économiques qu’elle abritera désormais devrait largement dépasser les frontières communales et vu ce caractère supracommunal, la province du Brabant wallon a contribué à la réalisation à hauteur de sept millions d’euros, sur un budget total de 25 millions d’euros.

Le projet avait été initié alors que Charles Michel, ex-Premier ministre et bientôt président du Conseil européen, était aux commandes de la ville de Wavre. Il était présent samedi pour l’inauguration, qu’il a qualifiée de «moment majeur pour la ville».

Pour ce premier jour d’ouverture, les nouvelles infrastructures accueillaient librement les visiteurs durant l’après-midi, avec des concerts et des projections évoquant la construction du bâtiment. Cette journée de découverte sera suivie de plusieurs jours d’événements culturels avec une édition indoor du festival musical Wacolor dimanche, le Vintage Music Festival lundi 11 novembre, un concert d’Alice on The Roof mercredi, un spectacle d’Éric-Emmanuel Schmitt jeudi, Kid Noize vendredi soir, ou encore l’humoriste Cécile Djunga le samedi 16 novembre.