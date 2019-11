Les Ultras du Standard appellent à huer contre la corruption

À l’occasion de la réception de Malines en clôture de la 15eme journée du côté de Sclessin, les ultras comptent faire entendre leur mécontentement quant aux incidents des dernières semaines.

On le sait, l’ambiance à Sclessin est souvent chaude et cela sera certainement encore plus le cas lors de l’entrée des joueurs ce dimanche.

Les Ultras tiennent à rappeler les affaires de corruption qui ont touché le club malinois, sans qu’ils aient suffisamment de sanction à leurs yeux.

Dans un communiqué sur leur page Facebook, les Ultras déclarent : «Pour rappel, les histoires de corruption du KV Malines et la non-sanction à leur égard. En effet, dans ce monde du football belge (à l’image de ce pays) où le ballon ne tourne plus vraiment rond, il est encore possible de corrompre un arbitre, un club, une équipe ou un staff sans qu’aucune réelle sanction ne soit prise. Tout comme les faits de la semaine passée où des cris de singe et des bras tendus ont été perpétrés sans aucune sanction, de nouveau, de la part de l’Union Belge ( pour ne pas changer)...»