Esport: les principaux jeux vidéo à connaître

Paris accueille dimanche la finale des Mondiaux du premier que vous allez pouvoir découvrir.

L’actualité de l’esport n’est pas toujours facile à suivre tant le secteur est éclaté. Pour ne pas se perdre, voici les quatre principaux jeux à connaître:

League of Legends

League of Legends, également appelé Lol par les fans, est le jeu vidéo sur ordinateur le plus joué au monde. Depuis sa sortie il y a dix ans, il s’est imposé comme le champion de l’esport, et la finale des Mondiaux est considérée comme le principal événement esportif de l’année, tous jeux confondus. Il y a deux ans, elle avait eu lieu dans le Stade olympique de Pékin, le fameux «Nid d’oiseau» construit pour les JO-2008.

Ce genre de jeu est appelé MOBA (Multiplayer Online Battle Arena, ou arène de bataille en ligne multijoueurs). Deux équipes de cinq s’affrontent dans le but de détruire la base adverse. Le principe paraît simple mais Lol, édité par le studio Riot Games, est en fait l’un des jeux les plus compliqués à comprendre au premier abord.

Counter-Strike

Très dynamique et spectaculaire, Counter Strike est un FPS, c’est-à-dire un jeu de tir à la première personne. En vingt ans d’existence, la popularité du jeu édité par Valve n’a jamais flanché.

Objectif du jeu disputé à cinq contre cinq: faire exploser une bombe ou tuer tous ses adversaires avant la fin d’un round de deux minutes. La stratégie d’équipe joue un rôle très important, tout comme l’agilité et la rapidité d’exécution et le spectateur est soumis à des montagnes russes d’émotions.

Le prodige français de 19 ans Zywoo, membre de l’équipe Vitality, est considéré comme le meilleur joueur du monde sur Counter-Strike.

Dota 2

Peu joué en France, Dota 2 est tout de même un titre phare de la scène esport. Dans ce jeu, également produit par le studio Valve, chaque équipe compte cinq joueurs incarnant des personnages issus d’un monde médiéval fantastique, et doit prendre les bases de l’équipe adverse pour l’emporter, en gérant ses propres ressources.

En août dernier, le tournoi «The International», l’équivalent des Mondiaux de Dota 2, a offert la dotation la plus importante de l’histoire de l’esport: plus de 34 millions de dollars (environ 30 millions d’euros).

Fortnite

Fortnite, le jeu d’Epic Games, a acquis en très peu de temps une popularité phénoménale, notamment auprès des 8-12 ans.

À chaque début de partie, 100 joueurs atterrissent sur la même île et doivent s’entre-tuer jusqu’à ce qu’il n’en reste plus qu’un, le vainqueur. Les joueurs peuvent trouver sur l’île des armes et des matériaux de construction, qui leur permettent de dresser des structures pour se protéger des attaques des concurrents. Ce mode de jeu, appelé «Battle Royale» et utilisé par d’autres jeux, est devenu le plus populaire au monde.

Fin juillet, l’Américain Bugha a remporté, à 16 ans, trois millions de dollars en enlevant la première Coupe du monde de Fortnite.