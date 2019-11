NBA: avec Siakam à 44 points, les Raptors surclassent les Pelicans

Les Pelicans n’ont rien su faire face à la supériorité de leurs adversaires.

Les Toronto Raptors, champions en titre, ont surclassé les New Orleans Pelicans (122-104) dans la nuit de vendredi à samedi à domicile où Pascal Siakam a inscrit 44 points et égalé son record personnel en NBA.

Pascal Siakam ties his career-high 44 PTS, sparking the @Raptors victory on the road! #SAPStatLineOfTheNight pic.twitter.com/WVSOyPo6mO

Outre son festival de points, l’ailier fort camerounais, qui a été l’un des artisans du titre historique de Toronto la saison passée, a capté 10 rebonds, terminant co-meilleur joueur de la partie dans ce registre avec l’intérieur des Pelicans Derrick Favors.

Siakam, 25 ans, a aussi délivré quatre passes décisives lors d’un match maîtrisé par son équipe malgré les blessures du meneur américain Kyle Lowry (doigt) et de l’ailier espagnol Serge Ibaka (cheville) en cours de jeu.

La franchise canadienne a enregistré plus de vingt points d’avance à la mi-temps (75-53) et a continué de contrôler la partie pour signer un sixième succès en huit rencontres.

Double-double pour VanVleet

Le meneur américain Fred VanVleet a apporté sa pierre à l’édifice en réalisant un double-double (12 pts, 11 passes décisives). L’ailier anglo-nigérian Ogugua «OG» Anunoby s’est lui aussi illustré, avec 21 points et 7 rebonds.

Du côté des Pelicans, le meneur Lonzo Ball a éprouvé de grandes difficultés et n’a pas mis les pieds sur le parquet dans le dernier quart-temps. Il a terminé la partie avec seulement 5 points et commis 4 pertes de balles.

Brandon Ingram et Jrue Holiday, auteur respectivement de 27 et 16 points, se sont bien battus mais les Raptors étaient trop forts.

🌶? @pskills43 puts up 44 PTS, 10 REB, helping the @Raptors improve to 6-2 with the win over NOP! #WeTheNorth pic.twitter.com/pG8s3UuZu1