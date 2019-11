Finale Fed Cup: l’Australie et la France à égalité 1-1 après la première journée

La finale se poursuivra dimanche avec les deux derniers simples, suivi du double.

La N 1 mondiale Ashleigh Barty n’a pas laissé le moindre jeu (6-0, 6-0) à la N 2 française Caroline Garcia (45e à la WTA). En 56 minutes à peine, elle a permis à l’Australie d’égaliser à une victoire partout face à la France en finale de la Fed Cup, samedi sur surface dure à Perth (Australie). Kristina Mladenovic (WTA 40) avait auparavant apporté à la France le premier point. Elle non plus n’a pas laissé la moindre chance à son adversaire. Elle a écarté sèchement Ajla Tomljanovic (WTA 51) en deux sets 6-1, 6-1 en 1h11.

Take a bow @ashbarty 👏👏👏



The world No. 1 was on another level today as she beat Caro Garcia 6-0 6-0 to level the scores in Perth



🇦🇺1??🆚1??🇫🇷 #FedCupFinal #FedCup pic.twitter.com/4X7IrAsWj3