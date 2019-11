Un jeune homme a tué son père à Vilvorde avant de se dénoncer à la police

(Belga) Un homme de 25 ans a tué son père vendredi après-midi à Vilvorde, a rapporté VTM Nieuws, une information confirmée par le parquet de Hal-Vilvorde. L'homme s'est lui-même dénoncé à la police. Une enquête judiciaire pour assassinat a été ouverte.

"Cet après-midi, un homme de 25 ans originaire de Vilvorde s'est rendu dans un commissariat de police bruxellois pour signaler qu'il avait assassiné son père dans sa maison de la rue Wipstraat à Vilvorde", a déclaré Gilles Blondeau, porte-parole du parquet. "La police de la région de Vilvorde-Machelen s'y est rendue sur place et a trouvé le corps du père de 58 ans dans le sous-sol de la maison. "Le parquet a ordonné que l'homme de 25 ans soit interrogé et a nommé le laboratoire et un médecin légiste pour faire les constatations nécessaires sur place", a poursuivi le porte-parole. L'affaire a été confiée à un juge d'instruction qui s'est rendu sur les lieux avec le parquet, vendredi soir. Le suspect lui sera présenté samedi, le juge d'instruction décidera alors de sa détention. Une autopsie doit également être pratiquée lundi. (Belga)