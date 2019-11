Euroligue - LDLC ASVEL et Ismaël Bako s'offrent le champion en titre sur le fil 67-66

(Belga) LDLC ASVEL Villeurbanne s'est imposé vendredi soir, à l'Astroballe, face au CSKA Moscou (67-66) pour le compte de la septième journée en Euroligue de basket. Ismaël Bako n'a pas marqué. De son côté, Valence, privé de Sam Van Rossom, blessé, s'est incliné en déplacement au Panathinaïkos 91-80.

Enorme exploit pour les Français de LDLC ASVEL Villeurbanne qui se sont offerts le scalp du champion en titre de l'Euroligue, les Russes du CSKA Moscou. Une rencontre qui s'est jouée jusque dans les dernières secondes (33-30 à la mi-temps et 50-52 après trente minutes). Au terme d'un dernier quart-temps à couper le souffle, Jordan Taylor, l'ailier américain de Villeurbanne, plantait un trois points à quelques secondes de la fin du match pour offrir la victoire aux coéquipiers d'Ismaël Bako. Le pivot belge n'a pas vraiment pesé dans cette rencontre qu'il termine sans avoir inscrit le moindre point (0/2 à 2 points) mais en ayant capté deux rebonds défensifs en huit minutes. Grâce à ce succès, les Français affichent un bilan de quatre victoires pour trois défaites et pointent à la 9e place du classement. Toujours vendredi soir, les Espagnols de Valence, privés des services de Sam Van Rossom, blessé au genou, se sont inclinés logiquement sur le parquet des Grecs du Panathinaïkos 91-80 non sans avoir proposé une belle opposition. Ce n'est qu'au dernier quart-temps (gagné 23-16) que les locaux ont fait la différence dans le sillage d'un excellent Thomas Dewshawn (19 points). Valence est toujours bon dernier de la compétition avec une seule victoire au compteur pour six défaites. Vendredi prochain, LDLC ASVEL Villeurbanne se déplace chez les Serbes de l'Etoile Rouge de Belgrade alors que Valence accueille le Bayern Munich pour le compte de la huitième journée en Euroligue de basket. Les huit meilleures équipes à l'issue des 34 journées de compétition se qualifieront pour les playoffs. (Belga)